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В Киевской области военкомы насильно мобилизовали мужчину на глазах у прохожих

«Страна.ua»: под Киевом военкомы начали душить мужчину, подлежавшего мобилизации

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Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) насильно мобилизовали жителя Киевской области. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.

Подписчики рассказали, что в ходе разговора с одним из мужчин представители ТЦК начали его душить и силой усаживать в машину. Люди, находившиеся в проезжавшем мимо автомобиле, успели заснять конфликт на камеру телефона.

Как отметили авторы материала, работники военных комиссариатов на Украине не имеют права применять силу по отношению к гражданам. Исключением являются случаи, когда подлежащий мобилизации человек находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

4 августа пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Курков заявил, что его насильно мобилизовали, когда он ехал на работу. Это произошло в городе Черноморске в Одесской области.

По словам мужчины, сотрудники территориального центра комплектования даже не установили его личность. Они просто дали гражданину понять, что он либо садится в их машину самостоятельно, либо ему «помогут».

Ранее в Одессе мужчина «прокатил» представителя ТЦК на капоте своего автомобиля.

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