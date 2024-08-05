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Военный ВСУ уточнил разрешенную Западом дальность ударов вглубь РФ

Представитель ВСУ Саранцев: Запад разрешил бить ракетами США лишь по Белгороду

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Aaron Favila/AP

Представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев заявил, что союзники Украины разрешили ей наносить удары американскими ракетами по Белгороду, но не дальше. Об этом пишет испанская газета Pais, передает РИА Новости.

«Мы можем достигать Белгорода, не дальше», — сказал Саранцев.

Он подчеркнул, что у ВСУ нет разрешения наносить удары вглубь России.

В материале также говорится, что украинские войска уже начали применять американские ракеты по целям на территории России.

Ранее ограничения на удары западным оружием действовали до так называемой канонической территории РФ.

В июле младший научный сотрудник Тайваньского института исследований национальной обороны и безопасности Шиау-шян Лю в интервью Newsweek заявлял, что американские высокоточные управляемые активно-реактивные снаряды M982 Excalibur, полученные ВСУ, стали бесполезными на поле боя из-за средств радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

Ранее на Украине объявили о первых полетах F-16.

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