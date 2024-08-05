Под Москвой операторы ЗРК С-400 «Триумф» попали в больницу и заявили об издевательствах

В Подмосковье госпитализировали двоих операторов зенитного российского комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф», они обвинили офицера в избиении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, это произошло на территории одной из воинских частей в Одинцовском районе Московской области. Военные утверждают, что подполковник Жильцов заставлял их стоять на полусогнутых ногах. Кроме того, он бил их по голове железной палкой.

Врачи диагностировали у обоих военнослужащих ушибы мягких тканей, а у одного из них — закрытую черепно-мозговую травму. В отношении офицера возбудили уголовное дело о превышении полномочий, его ведет военный Следственный комитет.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае военнослужащий Имран Раджабов получил штраф за избиение двух сослуживцев — один не поделился нитками, второй отказался поддержать беседу. На суде оба потерпевших рассказали, что после произошедшего не обращались к медикам и не рассказывали о конфликте командиру или сослуживцам — мужчины боялись, что Раджабов отомстит им за огласку.

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