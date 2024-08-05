В Одессе спалили автомобиль военного

В Одессе в районе Лузановка в ночь на 5 августа сожгли очередной автомобиль военного. Об этом сообщил канал «Страна.ua».

На фото видно, что машина сгорела дотла. О пострадавших информации не поступало.

С начала года национальная полиция Украины с начала года задержала 68 человек за поджоги автомобилей военнослужащих. Такие поджоги чаще всего фиксируют в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

Позже сообщалось, что за прошлые сутки на Украине произошла очередная серия поджогов релейных шкафов на железной дороге и автомобилей военных. Источник добавил, что еще один поджог релейного шкафа был совершен в Киеве на железнодорожной станции Святошин.

До этого в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что молодой человек попытался сжечь здание одного из ТЦК в Винницкой области. Из заявления следует, что сотрудники ведомства задержали 17-летнего жителя Одессы. Его подозревают в поджоге здания ТЦК при помощи «коктейля Молотова». По информации СБУ, гражданин снимал свои действия на камеру телефона.

Ранее в Харьковской области была отмечена волна поджогов машин ВСУ.