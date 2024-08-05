Индия привела армию в повышенную готовность

Индия привела в повышенную готовность армию и полицию в бывшем штате Джамму и Кашмир в преддверии пятой годовщины отмены статьи 370 Конституции. Об этом сообщает The Times of India.

Это статья наделяла регион особым статусом штата в составе Индийской федерации. В Пакистане контролируемую Индией часть Джамму и Кашмира считают оккупированной территорией.

По словам чиновников, патрулирование было усилено в районе Ахнур ЛК с установкой контрольно-пропускных пунктов в различных местах. Транспортные средства и документы тщательно проверяются.

Руководство полиции предписало силам безопасности соблюдать «сухой день» и воздержаться от перемещения колонн.

Кроме того, было отложено на день ежегодное паломничество, когда тысячи верующих из разных уголков земного шара посещают пещеру Амарнатх — одну из наиболее известных индуистских святынь.

До этого сообщалось, что в Пакистане пройдут акции в поддержку населения Кашмира.

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