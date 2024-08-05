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В Минобороны показали видео с уничтожением танков Leopard под Харьковом

МО РФ: под Харьковом уничтожили два танка Leopard «Краснополем» и «Ланцетом»

Минобороны России опубликовало видео с уничтожением двух танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) Leopard военнослужащими 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в Харьковской области.
 
В ведомстве отметили, что разведчики обнаружили в двух районах Харьковской области замаскированную огневую позицию экипажей танков «Леопард» ВСУ, которые стреляли по позициям российских подразделений.

Оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» с экипажем самоходной гаубицы «Мста-С» уничтожили танки с помощью высокоточного снаряда «Краснополь». Кадры объективного контроля помогли убедиться, что западную технику удалось ликвидировать, заключили в Минобороны.

До этого российские боевые машины пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок» Северной группировки Вооруженных сил России уничтожили замаскированные позиции и пехоту Вооруженных сил Украины. По словам наводчика-оператора БМП-2М с позывным «Утюг», в «машине» стоит тепловизор, что помогает в пределах пяти километров наблюдать за целью и видеть все передвижения противника. Обновления боевых машин помогают экипажам выполнять более широкий спектр задач и помогать пехоте в продвижении вперед, отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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Операция на Украине
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