Минобороны России опубликовало видео с уничтожением двух танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) Leopard военнослужащими 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в Харьковской области.



В ведомстве отметили, что разведчики обнаружили в двух районах Харьковской области замаскированную огневую позицию экипажей танков «Леопард» ВСУ, которые стреляли по позициям российских подразделений.

Оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» с экипажем самоходной гаубицы «Мста-С» уничтожили танки с помощью высокоточного снаряда «Краснополь». Кадры объективного контроля помогли убедиться, что западную технику удалось ликвидировать, заключили в Минобороны.

До этого российские боевые машины пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок» Северной группировки Вооруженных сил России уничтожили замаскированные позиции и пехоту Вооруженных сил Украины. По словам наводчика-оператора БМП-2М с позывным «Утюг», в «машине» стоит тепловизор, что помогает в пределах пяти километров наблюдать за целью и видеть все передвижения противника. Обновления боевых машин помогают экипажам выполнять более широкий спектр задач и помогать пехоте в продвижении вперед, отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».