В США предупредили об угрозе национальной безопасности

Существующие в настоящее время в США лазерные системы не могут использоваться для подавления гиперзвуковых ракет. Об этом сообщило издание The National Interest (NI).

«Главным ограничивающим фактором лазеров является их мощность, которая должна достигать не менее тысячи киловатт», — говорится в публикации.

По данным издания, это более чем в три раза превышает мощность современной развернутой тактической лазерной системы.

Кроме того, еще одной проблемой в использовании лазерных установок могут быть различные вещества, которые находятся в атмосфере планеты. В их числе такие вещества, как водяной пар, песок, дым.

NI считает, что они имеют рассеивающее воздействие на лазерные лучи. Поэтому современные лазерные системы пока не могут похвастаться надежностью против гиперзвуковых ракет, что формирует угрозу национальной безопасности США.

В свою очередь армия Великобритании впервые провела испытания лазерного оружия, установленного на бронемашину Wolfhound. Во время испытаний беспилотники воспламенялись под действием световых лучей данного оружия.

Ранее в Академии военных наук назвали недостатки нового британского лазерного оружия.