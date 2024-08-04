Министр обороны Израиля провел совещание на случай атаки Ирана

Министр обороны Израиля Галант провел совещание на случай атаки Ирана на еврейское государство. Об этом сообщает ТАСС.

В обсуждении ответа на возможную атаку участвуют представители командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и руководство служб безопасности страны.

До этого США пообещали Израилю помощь в защите от всех угроз.

Чиновники США и Израиля сообщили, что Иран нанесет удар 5 августа. Поводом для него называют уничтожение лидера Хамас Исмаила Хании на территории Ирана.

Вечером 13 апреля Иран уже запускал десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее посольство США предупредило граждан о рисках пребывания в Израиле.