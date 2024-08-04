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Над Одессой пролетел F-16

«Думская»: над Одессой пролетел американский истребитель F-16

Над Одессой пролетел американский истребитель F-16. Кадры полета опубликовало издание «Думская».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 августа Украина получила первые 10 истребителей F-16. Ожидается, что к концу 2025 года у Украины будет 79 таких самолетов.

По мнению опрошенных изданием The Economist экспертов, главная цель передачи первых F-16 ВСУ состоит в повышении морального духа бойцов, а не в обеспечении практической пользы на поле боя — для локального превосходства в воздухе и поддержки наземного наступления нужно не меньше 12 эскадрилий с 18 самолетами в каждой.

2 августа на Украине обнаружили полномасштабный деревянный макет истребителя F-16. Макет мало похож на настоящий самолет, например, у него нет фонаря кабины пилота, вместо шасси — пеноблоки.

Предполагается, что прикрытый сетями объект может быть отправлен на один из аэродромов Украины в качестве ложной мишени для российских военных.

Ранее российские ЗРК С-400 назвали главной угрозой переданным на Украину F-16.

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