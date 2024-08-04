Кадыров заявил, что в Чечне готовят большое количество добровольцев

Российский университет спецназа в Чечне не успевает готовить добровольцев для участия в боевых действиях на Украине из-за большого количества желающих. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, сейчас очень многие граждане изъявляют желание отправиться на фронт.

«Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять [их в зону специальной военной операции]», — отметил Кадыров.

Он рассказал, что попросил министерство обороны РФ наделить руководство Чечни полномочиями создавать полки и батальоны. Как сказал глава республики, эти подразделения будут отправлять на боевые позиции на передовой.

Кадыров обратил внимание, что украинские военнослужащие «бегут от всего» на поле боя. Одновременно с этим бойцы Вооруженных сил РФ продвигаются вперед ради уничтожения «нечисти и сатанизма», резюмировал он.

Также глава Чечни высказался о возможных сроках завершения СВО на Украине. Он выразил уверенность, что конфликт закончится уже в 2024 году победой Москвы.

Ранее в РФ в два раза увеличили единовременную выплату участникам СВО, подписавшим контракт с Минобороны РФ.