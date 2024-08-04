Кадыров назвал сроки победы России в СВО

Россия закончит военную спецоперацию на Украине победой уже в этом году. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия-1».

«Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений. У них [Вооруженных сил Украины ] пехоты нет. <…> Мы идем вперед, мы продвигаемся», — заявил Кадыров.

Он отметил, что по информации, которая доходит до него из зоны спецоперации, российские военные «заходят» на стратегически важный объект.

Кадыров подчеркнул, что Вооруженные силы РФ занимают тактически важные позиции под Волчанском Харьковской области.

«Со стороны Волчанска вообще нет проблем. [Украинские военнослужащие] сами сдаются в плен. Ребята говорят, что там воевать стыдно», — резюмировал глава республики.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что спецоперация на Украине завершится в 2024 году победой России, несмотря на то, какое оружие получает ВСУ с Запада.

Ранее в ГД назвали сроки окончания конфликта на Украине без помощи Запада.