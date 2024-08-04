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В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух танков Leopard ВСУ в зоне СВО

Минобороны России: за сутки ВС РФ уничтожили два танка Leopard ВСУ

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Ints Kalnins/Reuters

За сутки Вооруженные силы России в зоне ответственности группировки «Запад» уничтожили два танка Leopard, которыми пользуются Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

Также российские военные уничтожили станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, боевую машину пехоты, два американских бронетранспортера М113 и восемь автомобилей.

Помимо транспорта и бронетехники ВСУ потеряли до 490 солдат. По итогам последних боев группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, отметили в ведомстве.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в Минобороны сообщили, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» российской группировки войск «Запад» уничтожили склады боеприпасов Вооруженных сил Украины в зоне СВО. По данным ведомства, артиллеристы вычислили координаты целей на основании данных разведки и нанесли огневое поражение противнику. Помимо складов боеприпасов, снаряды поразили скопление живой силы и боевую технику ВСУ.

Ранее стало известно об ужасающих масштабах дезертирства в ВСУ.

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