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ВС России взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны: российские войска взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР

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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под свой контроль село Новоселовка Первая в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, российские военные поразили формирования 31-й, 32-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 109-й бригады теробороны в районах Воздвиженки, Торецка, Николаевки, Дружбы и Розовки в ДНР. Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы бригады «Лють» национальной полиции Украины.

2 августа Минобороны РФ сообщало, что ВСУ за неделю потеряли на всех направлениях в зоне спецоперации до 13 570 военных. По информации ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери украинских войск составили до 1 755 военных, «Запад» — до 3 605, «Юг» — до 4 020, «Центр» — до 2635, «Восток» — до 905, «Днепр» — до 650.

30 июля российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Ленинское в ДНР.

Ранее военный врач заявил, что Украина ведет войну без правил.

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