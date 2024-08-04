Губернатор рассказал о пострадавших в Шебекино в результате обстрела ВСУ

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, один пострадавший мужчина с непроникающим осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в больницу за помощью. Медики оказали ему помощь и отпустили домой на абмулаторное лечение.

Второго пострадавшего баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой сотрудники скорой помощи доставили в медучреждение.

Гладков отметил, что в городе зафиксировали прилеты на территории социального объекта и жилого сектора. В двух многоквартирных домах и соцобъекте оказались повреждены остекление и фасады. Также осколки снаряда посекли один автомобиль.

Накануне ВСУ атаковали села Муром и Петровка в Белгородской области. В Муроме атака беспилотника ВСУ существенно повредила частный дом, в котором оказались выбиты окна, пробита стена и посечен фасад. Еще один дрон упал в огород другого земельного участка, что не привело к повреждениям.

В Петровке детонация беспилотника привела к повреждению остекления в одной из квартир многоэтажного дома.

Ранее для жителей белгородских сел поручили ввести выплаты на аренду жилья.