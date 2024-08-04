Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор рассказал о пострадавших в Шебекино в результате обстрела ВСУ

Гладков: два мирных жителя Шебекино пострадали после обстрела со стороны ВСУ

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, один пострадавший мужчина с непроникающим осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в больницу за помощью. Медики оказали ему помощь и отпустили домой на абмулаторное лечение.

Второго пострадавшего баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой сотрудники скорой помощи доставили в медучреждение.

Гладков отметил, что в городе зафиксировали прилеты на территории социального объекта и жилого сектора. В двух многоквартирных домах и соцобъекте оказались повреждены остекление и фасады. Также осколки снаряда посекли один автомобиль.

Накануне ВСУ атаковали села Муром и Петровка в Белгородской области. В Муроме атака беспилотника ВСУ существенно повредила частный дом, в котором оказались выбиты окна, пробита стена и посечен фасад. Еще один дрон упал в огород другого земельного участка, что не привело к повреждениям.

В Петровке детонация беспилотника привела к повреждению остекления в одной из квартир многоэтажного дома.

Ранее для жителей белгородских сел поручили ввести выплаты на аренду жилья.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами