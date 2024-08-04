В Сумской области на севере Украины повреждены объекты инфраструктуры

На двух объектах критической инфраструктуры в Сумской области на севере Украины обнаружили повреждения после взрывов. Об этом сообщило в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) оперативное командование Вооруженных сил Украины «Север».

Военные уточнили, что объекты находятся в Конотопском и Шосткинском районах области. При этом какие именно это объекты, не раскрыли.

В ночь на 4 августа взрывы произошли в городе Миргороде Полтавской области на Украине во время воздушной тревоги. По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской областях в то же время звучал сигнал воздушной тревоги.

В субботу, 3 августа, в Подполье заявили об ударе российских войск по расположению ВСУ. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары по пункту расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и артиллерийской системе в Покрове Днепропетровской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подполье рассказали о проблемах с обувью для украинских мобилизованных.