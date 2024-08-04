Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сумской области на севере Украины повреждены объекты инфраструктуры

В ВСУ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области

close
100%
Shutterstock/Wirestock Creators

На двух объектах критической инфраструктуры в Сумской области на севере Украины обнаружили повреждения после взрывов. Об этом сообщило в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) оперативное командование Вооруженных сил Украины «Север».

Военные уточнили, что объекты находятся в Конотопском и Шосткинском районах области. При этом какие именно это объекты, не раскрыли.

В ночь на 4 августа взрывы произошли в городе Миргороде Полтавской области на Украине во время воздушной тревоги. По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской областях в то же время звучал сигнал воздушной тревоги.

В субботу, 3 августа, в Подполье заявили об ударе российских войск по расположению ВСУ. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары по пункту расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и артиллерийской системе в Покрове Днепропетровской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подполье рассказали о проблемах с обувью для украинских мобилизованных.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами