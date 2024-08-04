Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кадыров заявил о нехватке сил в рядах украинских войск

Кадыров заявил о нехватке сил и растущем недовольстве в рядах украинской армии

close
100%
Татьяна Барыбина/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале о нехватке сил и растущем недовольстве в рядах украинских войск.

По словам чеченского лидера, об этом свидетельствует возросшее число сдающихся в плен, в том числе иностранцев.

«На этот раз в нашем списке пленных оказался весьма интересный персонаж. Гражданин Украины по национальности венгр Василий Севке. Это военнослужащий 5-й штурмовой бригады ВСУ [Вооруженных сил Украины]. Его взяли в плен бойцы отряда «Шустрого» спецназа «Ахмат» совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии ВС РФ», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что большинство взятых плен солдат были принудительно мобилизованы, поэтому они предпочитают сдаваться из-за «невыполнимых задач», которые ставит руководство.

По словам Кадырова, тот факт, что в рядах ВСУ находятся иностранцы, говорит о критической нехватке живой силы.

«В последнее время на данном участке фронта очень много украинских военнослужащих добровольно сдаются в плен. Это свидетельствует о растущем недовольстве внутри рядов и осознании того, что только так они смогут сохранить свои жизни», — написал глава Чечни.

До этого министр по национальной политике и внешним связям Чечни Ахмед Дудаев опубликовал в своем Telegram-канале видео с пленными украинскими солдатами. В нем он обратился к автору YouTube-канала Apostle Dmytro Karpenko, который в начале июня опубликовал интервью с пленными чеченскими бойцами. По словам министра, разница между ними и стоящими за его спиной украинцами состоит в том, что выходцы из Чечни «были захвачены будучи контуженными, а бойцы ВСУ сдались в плен добровольно».

Ранее пленный рассказал о том, как в ВСУ заставляют переходить на контрактную службу.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами