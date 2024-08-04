Кадыров заявил о нехватке сил в рядах украинских войск

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале о нехватке сил и растущем недовольстве в рядах украинских войск.

По словам чеченского лидера, об этом свидетельствует возросшее число сдающихся в плен, в том числе иностранцев.

«На этот раз в нашем списке пленных оказался весьма интересный персонаж. Гражданин Украины по национальности венгр Василий Севке. Это военнослужащий 5-й штурмовой бригады ВСУ [Вооруженных сил Украины]. Его взяли в плен бойцы отряда «Шустрого» спецназа «Ахмат» совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии ВС РФ», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что большинство взятых плен солдат были принудительно мобилизованы, поэтому они предпочитают сдаваться из-за «невыполнимых задач», которые ставит руководство.

По словам Кадырова, тот факт, что в рядах ВСУ находятся иностранцы, говорит о критической нехватке живой силы.

«В последнее время на данном участке фронта очень много украинских военнослужащих добровольно сдаются в плен. Это свидетельствует о растущем недовольстве внутри рядов и осознании того, что только так они смогут сохранить свои жизни», — написал глава Чечни.

До этого министр по национальной политике и внешним связям Чечни Ахмед Дудаев опубликовал в своем Telegram-канале видео с пленными украинскими солдатами. В нем он обратился к автору YouTube-канала Apostle Dmytro Karpenko, который в начале июня опубликовал интервью с пленными чеченскими бойцами. По словам министра, разница между ними и стоящими за его спиной украинцами состоит в том, что выходцы из Чечни «были захвачены будучи контуженными, а бойцы ВСУ сдались в плен добровольно».

Ранее пленный рассказал о том, как в ВСУ заставляют переходить на контрактную службу.