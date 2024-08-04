В Полтавской области Украины заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

В Полтавской области на востоке Украины оказалась повреждена железнодорожная инфраструктура после взрывов. Об этом заявила компания «Укржелдорога».

По данным пресс-службы, повреждения зафиксировали на колее, контактной сети, опорах. Специалисты уже провели восстановительные работы и часть поездов пропустили с резервными тепловозами. По последним данным, уже практически полностью восстановили энергоснабжение.

В компании отметили, что нескольким поездам харьковского направления из-за повреждений инфраструктуры пришлось изменить маршруты и они идут «с существенными задержками».

До этого в ночь на 3 августа украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Винницкой области. Где именно в регионе произошли взрывы — не уточнялось. Винницкая область находится в глубоком тылу по отношению к линии фронта.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Речь идет об ударах по складам с боевой техникой, энергетической инфраструктуре и логистике Вооруженных сил Украины. С тех пор воздушная и ракетная тревоги объявляются регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее в Подполье заявили об ударе российских войск по расположению ВСУ.