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Не менее 40 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

Гладков сообщил, что 40 БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

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Inna Varenytsia/REUTERS

Приграничные районы Белгородской области за прошедшие сутки были атакованы 40 украинскими беспилотниками, пострадали восемь человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его информации, 3 августа по семи приграничным районам Белгородской области было выпущено 85 снарядов.

В Белгородском районе по 16 населенным пунктам было выпущено девять боеприпасов в ходе трех обстрелов, а также совершены атаки с помощью 17 БПЛА. Повреждены один частный дом, одна надворная постройка, гараж, две квартиры, четыре автомобиля и линия электропередачи.

В Борисовском районе по селам Березовка и Грузское было выпущено три беспилотника, в результате атаки пострадала женщина, ее госпитализировали с контузией.

Не менее 46 боеприпасов выпустили по населенным пунктам в Грайворонском городском округе. Кроме того, осуществлены атаки шести дронов.

В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром, Графовка и Новая Таволжанка выпущено 11 беспилотников и 12 боеприпасов в ходе пяти обстрелов.

До этого Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО за ночь сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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