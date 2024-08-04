Не менее 40 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

Приграничные районы Белгородской области за прошедшие сутки были атакованы 40 украинскими беспилотниками, пострадали восемь человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его информации, 3 августа по семи приграничным районам Белгородской области было выпущено 85 снарядов.

В Белгородском районе по 16 населенным пунктам было выпущено девять боеприпасов в ходе трех обстрелов, а также совершены атаки с помощью 17 БПЛА. Повреждены один частный дом, одна надворная постройка, гараж, две квартиры, четыре автомобиля и линия электропередачи.

В Борисовском районе по селам Березовка и Грузское было выпущено три беспилотника, в результате атаки пострадала женщина, ее госпитализировали с контузией.

Не менее 46 боеприпасов выпустили по населенным пунктам в Грайворонском городском округе. Кроме того, осуществлены атаки шести дронов.

В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром, Графовка и Новая Таволжанка выпущено 11 беспилотников и 12 боеприпасов в ходе пяти обстрелов.

До этого Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО за ночь сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.