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Следствие может провести новые допросы по делу Тимура Иванова

Следствие может дополнительно допросить бывшего замминистра обороны РФ Иванова

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Илья Питалев/РИА Новости

Следствие может дополнительно допросить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и свидетелей по делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Следователь, говоря о продлении срока следствия, указывала на необходимость изучения доказательств, чтобы после этого получить возможность провести допросы.

«С учетом полученных сведений дополнительно допросить свидетелей и обвиняемых», — отмечается в материалах.

13 июля Следственный комитет продлил до 23 сентября срок расследования по делу Тимура Иванова, обвиняемого в получении крупной взятки. Иванов свою вину отрицает и утверждает, что доказательств его причастности к преступлению нет. По его словам, его действия были частью гражданских сделок, а не преступной деятельности.

Помимо этого, Иванов заявляет, что его задержание было незаконным, так как оно произошло без участия одного из его адвокатов. Он также считает, что дело было возбуждено ненадлежащим должностным лицом, несмотря на его статус заместителя министра обороны.

Ранее к материалам дела Иванова приобщили государственные контракты и сведения из налоговой.

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