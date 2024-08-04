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Иран может напасть на Израиль в день еврейского траура

Sky News: Иран нападет на Израиль в национальный день траура еврейского народа

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Iranian Army Office/Global Look Press

Иран планирует нападение на Израиль в день Тиша бе-Ав — еврейский день траура и скорби. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на данные западной разведки.

«Есть доказательства того, что Иран планирует напасть на Израиль в Тиша бе-Ав, которое начинается 12 августа и заканчивается 13 августа», — отмечает издание со ссылкой на источники.

По их данным, атака будет координироваться с шиитским движением «Хезболла». В этот день евреи оплакивают разрушение Первого и Второго Храмов, и традиционно соблюдают пост, траур и самоотречение.

Ночью 4 августа бойцы «Хезболлы» выпустили более 50 ракет по израильским поселениям в Верхней Галилее. По данным газеты Times of Israel, большинство ракет были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол».

2 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об авиаударе по позициям «Хезболлы» в Ливане в ответ на ракетный обстрел ливанской стороны.

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел. Представители ЦАХАЛ заявили, что ракета была запущена вооруженными формированиями «Хезболлы». По словам официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, удар был нанесен иранской ракетой Falaq-1.

Ранее в Иране пообещали жестко отомстить Израилю после атаки на лидера ХАМАС.

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