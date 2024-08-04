«Хезболла» нанесла массированный ракетный удар по Израилю

Бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» выпустили более 50 ракет по израильским поселениям в Верхней Галилее. Об этом сообщает Al Mayadeen.

По данным телеканала, ракетные атаки были произведены из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В 15 израильских населенных пунктах сработали сирены воздушной тревоги. Снаряды упали в Бейт-Гилеле, Кирьят-Шмоне и Мисгав Аме.

Газета Times of Israel отмечает, что многие ракеты были перехвачены системой противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».

Столкновения между Ливаном и Израилем обострились в последние недели на фоне войны Израиля с палестинским движением ХАМАС. 27 июля израильские войска нанесли удар по складу оружия «Хезболлы», в ответ «Хезболла» обстреляла север Израиля, одна из ракет попала на футбольное поле в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах. 30 июля Израиль ответил ударом по Бейруту. 1 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насралла объявил о переходе конфликта с Израилем в «новую фазу на всех фронтах».

Ранее в «Хезболле» заявили, что движение перешло на новый этап военных действий с Израилем.