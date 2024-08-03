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Три мирных жителя Белгородской области получили ранения при обстрелах

Гладков: три мирных жителя Белгородской области получили ранения при обстрелах

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Три мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате обстрелов ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекино пострадали мужчина и женщина — у них осколочные ранения ног, оба госпитализированы.

В Березовке еще одна женщина получила контузию при атаке дрона-камикадзе на частный дом.

«В Шебекино в результате прилетов есть повреждения на территории двух микрорайонов. От прямого попадания снаряда в частный дом начался пожар, сотрудниками МЧС открытое горение оперативно ликвидировано. Еще в четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Также осколками посечен легковой автомобиль», — рассказал чиновник.

До этого МЧС Белгородской области сообщило о ракетной опасности в регионе.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область более 110 раз за сутки.

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Обстрелы Белгородской области
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