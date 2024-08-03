ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Дрон был сбит около 19:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

3 августа сообщалось, что в Шебекино Белгородской области два мирных жителя пострадали после атаки Вооруженных сил Украины.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область. Атакам украинской армии подверглись населенные пункты Октябрьский и Политотдельский, села Бессоновка, Варваровка, Головино, Журавлевка, Нечаевка, Отрадное, Салтыково, Устинка, Щетиновка, Ясные Зори, Березовка, Старый Хутор, Коновалово и другие.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в офисе Зеленского пообещали «мощные удары» по России.