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Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что сразу три населенных пункта в регионе были атакованы украинскими дронами.

По словам Гладкова, в селе Березовка Борисовского района дрон сдетонировал в кровлю гаража. В результате окна в соседнем доме оказались выбиты, а осколками был посечен фасад. Еще один беспилотник попал в пятиквартирный дом, повредив остекление и фасад.

В Белгородском районе в селе Петровка дрон влетел в гараж, пробив стену. Повреждения получил легковой автомобиль, у которого были посечены двери, стекла и крыша.

«В Шебекинском городском округе в селе Муром частный дом атакован с помощью дрона-камикадзе, в результате чего пробита кровля и выбиты окна», — написал глава региона, уточнив, что оперативные службы работают на местах.

До этого Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ около 15:00 по мск уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

По данным оборонного ведомства, системы ПВО в ночь на 3 августа перехватили и уничтожили в общей сложности 75 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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