Над Белгородской областью сбили беспилотник

Силы противовоздушной обороны РФ около 15:00 по мск уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

Был уничтожен дрон самолетного типа. Где именно был сбит дрон, не уточняется.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в Белгородской области сбили украинский беспилотник.

По данным МО РФ, системы противовоздушной обороны в ночь на 3 августа перехватили и уничтожили в общей сложности 75 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на регионами России.

Уточняется, что 36 украинских дронов самолетного типа перехвачены и уничтожены над Ростовской областью, восемь — над Курской, девять — над Белгородской, 17 — над Орловской, два — над Рязанской областями, по одному беспилотнику — над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем. МО РФ сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ над Белгородской областью.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.