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Минобороны сообщило о 75 сбитых беспилотниках за ночь

Минобороны РФ: силы ПВО за ночь перехватили 75 дронов ВСУ над регионами России

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Inna Varenytsia/REUTERS

Системы противовоздушной обороны в ночь на 3 августа перехватили и уничтожили в общей сложности 75 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что 36 украинских дронов самолетного типа перехвачены и уничтожены над Ростовской областью, восемь — над Курской, девять — над Белгородской, 17 — над Орловской, два — над Рязанской областями, по одному беспилотнику — над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе в результате атаки украинского дрона загорелся резервуар на нефтебазе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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