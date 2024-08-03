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Подозреваемого в хищениях полковника Пешкова отказались отправлять на СВО

Адвокат Борщев: в Минобороны отказали полковнику Пешкову в участии в СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

Экс-заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову отказали в Минобороны РФ в прошении об участии в спецоперации. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Петр Борщев.

Юрист отметил, что полковник не признает по делу о хищениях при поставках продовольственных пайков для бойцов СВО. Он сказал, что в интернете есть видео, где он «совершает героические поступки».

«Он (Пешков — «Газета.Ru») говорит, что на любую должность согласен, только просит дать ему автомат, дать окоп и он пойдет защищать честь Родины», — рассказал Борщев.

Адвокат обратил внимание, что его подзащитный более 25 лет отслужил в российской армии, но его никуда не отправляют. По его словам, сейчас назначены различные экспертизы, которые должны установить ущерб по делу о хищениях. От других комментариев адвокат отказался, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.

2 августа военный суд на два месяца продлил срок ареста Пешкову. Ему предъявили обвинение по делу о хищениях при поставках продовольственных пайков для бойцов СВО. Правоохранители поместили его в следственный изолятор.

26 июля по делу коррупционной направленности задержали экс-замглавы Минобороны России Дмитрия Булгакова. По данным правоохранительных органов, во время его службы в ведомстве действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

Ранее главу «Военторга» задержали по обвинению в завышении контрактов на армейские несессеры.

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