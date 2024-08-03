В Белгородской области после атаки дрона загорелся резервуар на нефтебазе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об атаке ВСУ по нефтебазе в Губкинском городском округе.

По словам Гладкова, украинские военные использовали беспилотник.

«В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», — отметил губернатор.

Накануне дроны ВСУ нанесли удары по Шебекинскому городскому округу Белгородской области, в результате чего пострадали двое мирных жителей.

В ночь на третье августа атаке дронов подверглись три региона: Орловская, Ростовская и Курская области.

В течение ночи Ростовскаую область атаковали 55 беспилотников. В результате были повреждены складские объекты в Каменском и Морозовском районах. В Орловской области два дрона врезались в верхние этажи жилого дома. Еще три сбили средства ПВО. Над Курской областью сбили шесть беспилотников.

Ранее губернатор Белгородской области попал под обстрел ВСУ во время пробежки.