Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области после атаки дрона загорелся резервуар на нефтебазе

Гладков: ВСУ атаковали нефтебазу в Губкинском округе Белгородской области

close
100%
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об атаке ВСУ по нефтебазе в Губкинском городском округе.

По словам Гладкова, украинские военные использовали беспилотник.

«В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», — отметил губернатор.

Накануне дроны ВСУ нанесли удары по Шебекинскому городскому округу Белгородской области, в результате чего пострадали двое мирных жителей.

В ночь на третье августа атаке дронов подверглись три региона: Орловская, Ростовская и Курская области.

В течение ночи Ростовскаую область атаковали 55 беспилотников. В результате были повреждены складские объекты в Каменском и Морозовском районах. В Орловской области два дрона врезались в верхние этажи жилого дома. Еще три сбили средства ПВО. Над Курской областью сбили шесть беспилотников.

Ранее губернатор Белгородской области попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами