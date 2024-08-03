ВС РФ нанесли удар по украинскому опорному пункту

Су-25 ВКС России ударили по опорному пункту украинских подразделений в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска использовали неуправляемые ракеты НАР С-8. В результате удалось уничтожить технику и живую силу противника.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили под Харьковом ракетную установку, из которой украинские военные вели обстрел Белгородской области.

Также 2 августа Лебедев сообщал, что ВС РФ нанесли два удара по аэродрому в городе Сумы, где обучались пилоты FPV-дронов. По его словам, в результате удара было ранено много военнослужащих Украины.

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