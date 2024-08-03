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В Иране считают, что «Хезболла» будет бить вглубь Израиля

Постпредство Ирана в ООН ожидает глубоких ударов «Хезболлы» по Израилю

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Marwan Naamani/Global Look Press

Постоянное представительство Ирана в ООН ожидает глубоких ударов «Хезболлы» по Израилю после атаки по второму лицу шиитской организации в Бейруте. Об этом представитель Ирана заявил в эфире телеканала CBS.

«До сих пор между «Хезболлах» и израильским режимом существовало неписаное понимание, согласно которому они не выходили за определенные рамки при проведении военных операций, это означало, что они ограничивали свои действия приграничными районами и территориями не в глубине страны, предпринимали шаги главным образом против военных целей», — заявили в постпредстве Ирана.

Дипломат добавил, что после удара по южному пригороду Бейрута, Дахии, «Хезболла» может отказаться от этих неписанных ограничений, нанося удары вглубь территории Израиля — в том числе и по невоенным целям.

До этого в Израиле рекомендовали премьер-министру Биньямину Нетаньяху и другим министрам посещать только мероприятия с бомбоубежищами.

ВВС Израиля нанесли авиаудар по Бейруту 30 июля. В одном из зданий во время атаки находился Фуад Шукр — один из ключевых командиров военного крыла шиитского движения «Хезболла». Точной информации о его судьбе пока нет.

Ранее над мечетью в Иране подняли исламский символ мести.

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