СМИ: Израиль атаковал автоцистерны на сирийско-ливанской границе

Армия Израиля атаковала колонну автоцистерн на границе Сирии и Ливана. Об этом сообщает агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на источник, близкий к ливанскому движению «Хезболлах».

Инцидент произошел в районе Хауш-эль-Сайед Али.

По данным собеседника СМИ, в результате трех израильских ударов по автоцистернам пострадал один сирийский водитель.

2 августа в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили об ударе авиации по бойцам шиитского движения «Хезболла» в Ливане в ответ на ракетный обстрел своих подразделений у ливанской границы.

В тот же день израильские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Голанскими высотами летевший со стороны Ливана беспилотник. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте падений обломков начался пожар.

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел. Представители ЦАХАЛ заявили, что ракета была запущена вооруженными формированиями «Хезболлы». По словам официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, удар был нанесен иранской ракетой Falaq-1.

Ранее стало известно о планах США помочь Израилю в отражении ответной атаки Ирана.