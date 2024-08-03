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В России создали FPV-дрон для контроля радиационного фона

ЦКБР разработало FPV-дрон «Судного дня» для применения в зоне ядерных ударов

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Elena Schweitzer/Shutterstock

Российские специалисты в области производства беспилотных летательных аппаратов разработали FPV-дрон «Судного дня» для применения в зоне ядерных ударов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

Разработчик выразил надежду, что дроны для использования в подобных условиях никогда не понадобятся.

«Но мы считаем, что было бы преступлением не готовиться даже к самым худшим сценариям развития событий. Поэтому специалистами ЦКБР был разработан проект «Хруст», частью которого стал дрон «Судного дня» для контроля радиационного фона и обеспечения безопасности работы личного состава», — заявил Кузякин.

До этого стало известно, что сотрудники ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех») работают над внедрением в состав вооружения истребителя пятого поколения Су-57 дронов.

Ранее Китай расширил ограничения на экспорт беспилотников.

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