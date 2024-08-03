В Винницкой области звучат взрывы

Несколько взрывов раздалось в Винницкой области. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Винницкой области были слышны звуки взрывов», — сообщили в эфире.

Где именно в области произошли взрывы — не уточняется. Винницкая область находится в глубоком тылу по отношению к линии фронта.

Уточняется, что в Винницкой области звучит воздушная тревога — также сигнал опасности ударов беспилотников и ракет звучит еще в семи регионах под контролем Украины.

До этого мэр города Геннадий Труханов заявил, что в Одессе произошли взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Речь идет об ударах по складам с боевой техникой, энергетической инфраструктуре и логистике Вооруженных сил Украины. С тех пор воздушная и ракетная тревоги объявляются регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.