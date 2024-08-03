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Беспилотник атаковал многоэтажный дом в Орловской области

Дрон ВСУ атаковал многоэтажный дом в деревне Жилина Орловской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом в деревне Жилина Орловской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Украинский беспилотник влетел в квартиру на 13 этаже. Начался пожар. Информация о возможных пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Shot, речь идет о многоэтажном доме на Яблоневой улице. В результате атаки повреждены квартиры на 12, 13 и 14 этажах. В помещениях выбиты стекла. Также в результате попадания беспилотника начался пожар.

В ночь на 3 августа беспилотники также атаковали Ростовскую область. Губернатор Василий Голубев сообщал, что в небе над регионом сбили три украинских дрона. В результате уничтожения беспилотников никто не пострадал. Еще один украинский беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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