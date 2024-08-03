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США решили направить авианосцы для поддержки Израиля

Пентагон: США направят на Ближний Восток авианосцы для поддержки Израиля

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US Navy/Wikimedia

США направят на Ближний Восток новую авианосную ударную группу (АУГ), а также развернут там дополнительные силы противоракетной обороны (ПРО) для усиления защиты американских войск в регионе и Израиля. Об этом сообщается в заявлении на сайте Пентагона.

В тексте отмечается, что глава Пентагона Ллойд Остин приказал АУГ »Авраам Линкольн» заменить АУГ »Теодор Рузвельт», которая сейчас находится на Ближнем Востоке, а также направить в регион дополнительные эсминцы и крейсеры с системами ПРО. Также указано, что Пентагон планирует развернуть здесь дополнительные системы ПРО наземного базирования и эскадрильи истребителей Военно-воздушных сил США.

По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, развертывание дополнительных оборонительных мощностей станет ответом на угрозы Израилю со стороны Ирана и поддерживаемых Тегераном группировок.

2 августа советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что для защиты от Ирана Соединенные Штаты готовы перебросить в Израиль дополнительные военные силы, включая авиацию.

Ранее Байден пригрозил Израилю прекращением поддержки США.

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