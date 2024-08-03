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Зеленский назвал главную потребность Украины

Зеленский: главная потребность Украины заключается в окончании конфликта

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Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной потребностью для страны является окончание конфликта с Россией. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале украинского президента.

Зеленский подчеркнул важность скорейшего завершения конфликта. Он также указал на важность поддержки Украины и необходимость продолжения работы на международной арене для защиты интересов Украины и достижения мира.

До этого 57% украинцев заявили, что Киев должен перейти к переговорам с Москвой для урегулирования конфликта. Этот показатель является возвращением к результатам мая 2022 года, когда 59% заявляли о желании Украины вести переговоры. В опросе приняли участие 2608 респондентов.

1 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта между Москвой и Киевом, выразив надежду, что следующая мирная конференция откроет путь к завершению боевых действий.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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