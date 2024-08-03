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Российские и сирийские военные развернули базу в Алеппо

ВС РФ и Сирии развернули базу «Кобани» в провинции Алеппо

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Михаил Алаеддин/РИА «Новости»

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ и Сирийской Арабской Республики развернули базу «Кобани» в провинции Алеппо. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российские и сирийские военные завершили развертывание опорной базы. Игнасюк подчеркнул, что в текущий момент осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между сторонами.

До этого Игнасюк заявил, что два беспилотника MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизились с бомбардировщиками Су-24 ВКС России в Сирии.

3 июля истребитель Typhoon коалиции опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России над районом Эт-Танф, расположенном в провинции Хомс в Сирии.

27 июня стало известно, что над населенным пунктом Эс-Сухне сирийской провинции Хомс едва не столкнулись беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper коалиции и самолет Су-35 ВКС России.

Ранее в МИД России исключили контакты с США после инцидента в Сирии.

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