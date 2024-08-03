В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена угроза атаки беспилотников.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — поделился чиновник.

Он призвал местных жителей следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

До этого Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.

По информации ведомства, беспилотник был сбит 2 августа около 23:00 мск. ВСУ использовали устройство самолетного типа.

Глава Староминского района Кубани Владимир Горб в своем Telegram-канале сообщал, что в Краснодарском крае беспилотник атаковал частное домовладение. Сообщение поступило от жителя хутора Ясени.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.