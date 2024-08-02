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Украинский беспилотник сбит в небе над Белгородской областью

МО РФ: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, беспилотник был сбит 2 августа около 23:00 мск. ВСУ использовали беспилотник самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

До этого глава Староминского района Кубани Владимир Горб в своем Telegram-канале сообщал, что в Краснодарском крае беспилотник атаковал частное домовладение. Сообщение поступило от жителя хутора Ясени.

Также стало известно, что российские силы ПВО сбили шесть дронов над двумя регионами России за ночь. По данным министерства, четыре дрона были перехвачены над территорией Краснодарского края, еще два — над Курской областью.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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