Тревога объявлена в Курской области

Ракетная угроза объявлена в Курской области. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сообщил Смирнов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

До этого министерство обороны России сообщило, что в течение ночи дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами РФ.

Четыре дрона были перехвачены над территорией Краснодарского края, еще два — над Курской областью.

Ранее ВС РФ научились перехватывать видеосигнал с дронов ВСУ.