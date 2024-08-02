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Армия РФ уничтожила ракетную установку, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область

Лебедев: ВС РФ уничтожили установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы РФ уничтожили под Харьковом ракетную установку, из которой украинские военные вели обстрел Белгородской области. Об этом сообщил в своем Tegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 18:30 примерно контрбатарейным огнем была уничтожена одна из пусковых установок, стрелявших по мирному населению Белгородской области», — написал он.

2 августа Лебедев сообщал, что ВС РФ нанесли два удара по аэродрому в городе Сумы, где обучались пилоты FPV-дронов. По его словам, в результате удара было ранено много военнослужащих Украины.

1 августа Минобороны РФ информировало, что армия России уничтожила три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также в этот день российские войска нанесли удар по пункту управления беспилотниками, а также по железнодорожным эшелонам с личным составом ВСУ и боеприпасами.

Ранее в США оценили успешное поражение нескольких ЗРК Patriot на Украине за день.

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