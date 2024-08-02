Туареги назвали число погибших бойцов ЧВК «Вагнер» во время боев в Мали

В результате боев с повстанцами-туарегами на севере Мали погибли 84 бойца ЧВК «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей повстанческой группировки.

«За три дня боев было убито 84 наемника из российской военизированной группы «Вагнера» и 47 малийских солдат», — пишет агентство со ссылкой на данные мятежников.

Отмечается, что в Вооруженных силах Мали не стали давать каких-либо комментариев.

28 июля севере Мали повстанцы из воинственных племен туарегов нанесли поражение десяткам солдат правительственных войск, а также воевавших на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер».

ГУР Украины сообщило о своей причастности к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. По словам представителя ведомства, повстанцы-туареги получили от Киева «необходимую информацию и не только информацию» для проведения операции против «вагнеровцев».

Ранее пленных бойцов ЧВК «Вагнер» выкупили у туарегов.