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Описан план по отправке авиации США на защиту Израиля

NYT: США перебросят боевую авиацию на Ближний Восток для защиты Израиля

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Senior Airman Lauren Jacoby/Global Look Press

Вооруженные силы США готовятся к переброске дополнительных боевых самолетов на Ближний Восток с целью помочь в защите Израиля от потенциальной атаки со стороны Ирана. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По данным газеты, переброска дополнительных сил со стороны Вашингтона напрямую связана с возможным ударом Тегерана из-за операции израильтян против главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.

Источник издания утверждает, что США принимают «необходимые меры» для повышения боеготовности своих сил в регионе.

При этом у инсайдеров NYT пока нет какой-либо точной информации о количестве американских боевых самолетов, которые будут переброшены на Ближний Восток в ближайшее время.

1 августа газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что США направили на Ближний Восток 12 боевых кораблей с десантной группой из четырех тысяч моряков и морских пехотинцев.

Ранее в Иране рассказали о расследовании гибели главы ХАМАС Хании.

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