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ВСУ за неделю потеряли более 13 тысяч военных

Минобороны: ВС РФ за неделю ликвидировали до 13 570 военнослужащих в зоне СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли на всех направлениях в зоне спецоперации до 13 570 военных. Об этом сообщает министерство обороны России.

По информации ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери украинских войск составили до 1 755 военных, «Запад» — до 3 605, «Юг» — до 4 020, «Центр» — до 2635, «Восток» — до 905, «Днепр» — до 650.

2 августа координатор николаевского подолья Сергей Лебедев заявил, что в Одессе уничтожены две системы противовоздушной обороны, предположительно Patriot.

В этот же день российских силовых структурах заявили, что группировка Вооруженных сил Украины в Угледаре может оказаться в котле.

Кроме того, доброволец Вооруженных сил России с позывным «Тринадцатый» рассказал, как он вместе с двумя сослуживцами отбили штурм украинских войск в 2022 году.

Ранее украинские войска стали использовать новую версию «Бабы-Яги».

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