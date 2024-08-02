Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли на всех направлениях в зоне спецоперации до 13 570 военных. Об этом сообщает министерство обороны России.

По информации ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери украинских войск составили до 1 755 военных, «Запад» — до 3 605, «Юг» — до 4 020, «Центр» — до 2635, «Восток» — до 905, «Днепр» — до 650.

2 августа координатор николаевского подолья Сергей Лебедев заявил, что в Одессе уничтожены две системы противовоздушной обороны, предположительно Patriot.

В этот же день российских силовых структурах заявили, что группировка Вооруженных сил Украины в Угледаре может оказаться в котле.

Кроме того, доброволец Вооруженных сил России с позывным «Тринадцатый» рассказал, как он вместе с двумя сослуживцами отбили штурм украинских войск в 2022 году.

Ранее украинские войска стали использовать новую версию «Бабы-Яги».