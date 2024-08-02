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Минобороны заявило об атаке на систему работы Patriot на Украине

Минобороны: ВС России уничтожили радиолокационную станцию ЗРК Patriot

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Станислав Красильников/РИА Новости

За прошедшую неделю российские военные уничтожили три пусковые установки и радиолокационную станцию (РЛС) американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, а также три РЛС Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. В результате ВСУ потеряли РЛС воздушной разведки «Марс-Л», ATCR-33S и «Скала-М».

В этой же сводке Минобороны сообщило, что в период с 27 июля по 2 августа Вооруженные силы (ВС) России нанесли 11 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, воинским эшелонам, а также пунктам дислокации украинской армии и наемников.

Кроме того, в ведомстве заявили, что в плен российской армии за неделю сдались 59 бойцов Вооруженных сил Украины.

Ранее ВСУ лишились танка Leopard и 20 складов боеприпасов.

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Операция на Украине
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