В Минобороны рассказали, сколько бойцов ВСУ сдалось в плен за неделю

В течение недели с 27 июля по 2 августа в плен российской армии сдались 59 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что из них 33 военнослужащих сдались в плен в зоне ответственности группировки войск «Центр».

До этого сообщалось, что 17 военнослужащих бригады морской пехоты украинской армии добровольно сдались в плен на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области.

Кроме того, 26 июля Минобороны сообщало, что с 20 по 26 июля в плен к российской армии сдались 63 военнослужащих ВСУ. Как отметили в оборонном ведомстве, что 27 бойцов сдались в плен в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

Ранее генерал ВСУ пожаловался на нехватку военнослужащих на поле боя.