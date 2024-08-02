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В Минобороны уточнили данные об ударах по военным предприятиям Украины

Минобороны: Вооруженные силы РФ нанесли 11 ударов по предприятиям ВПК Украины

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Станислав Красильников/РИА Новости

В период с 27 июля по 2 августа Вооруженные силы (ВС) России нанесли 11 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, воинским эшелонам, а также пунктам дислокации украинской армии и наемников. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным российского оборонного ведомства, в результате атак были поражены предприятия, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотников.

Помимо этого, в сводке отмечается, что российские военные уничтожили склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения. Также были поражены воинские эшелоны и пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого группировка войск «Север» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Российские военные также отразили две контратаки, украинская армия потеряла до 280 солдат.

Ранее в России показали выход ракетных установок со спецбоеприпасами в районы пусков.

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