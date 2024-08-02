В Минобороны назвали число украинских воздушных целей, сбитых за неделю

Средствами противовоздушной обороны РФ за период с 27 июля по 2 августа были сбиты истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, а также 375 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

В сообщении указано, что российские военные также уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун», семь оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции.

Кроме того, силами ПВО были поражены две управляемые ракеты ЗРК Patriot и 47 реактивных снарядов HIMARS (все – производства США).

В оборонном ведомстве отметили, что с начала СВО уничтожены: 632 самолета, 278 вертолетов и 28 839 БПЛА.

Накануне Воздушно-космические силы России нанесли удар ракетой Х-35 по позициям радиотехнической роты ПВО Вооруженных сил Украины. В результате атаки были уничтожены радиолокационная станция СТ-68, кабина боевого управления, автомобиль и дизель-электростанция.

Ранее в США назвали главную угрозу для F-16 на Украине.