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ВСУ лишились танка Leopard и 20 складов боеприпасов

Минобороны: ВСУ за неделю лишились двух танков и 20 складов боеприпасов

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Sven Eckelkamp/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю лишились двух танков, в том числе одного Leopard, а также 20 складов боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Известно, что противник понес потери, лишившись шести боевых бронированных машин, в том числе Kirpi турецкого производства и двух бронемашин HMMWV производства США, 12 автомобилей.

В живой силе украинские потери составили до 1755 военнослужащих, уточнили в военном ведомстве.

Незадолго до этого Германия и Дания передали Украине восемь танков Leopard 1A5 и запчасти. Также Украина получила от ФРГ 21 тыс. снарядов, предназначенных для зенитных самоходных установок Gepard, и десять надводных беспилотников.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили американский танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении с помощью самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» и высокоточного боеприпаса «Краснополь».

Ранее ВС РФ уничтожили американский танк Abrams в ДНР.

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