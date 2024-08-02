В Киеве приговорили к заключению мужчину, который сжег 10 машин ВСУ

В Киеве мужчину приговорили к восьми годам заключения за поджог десяти автомобилей бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.

«При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры мужчина признан виновным в уничтожении автомобилей путем поджога», — говорится в сообщении.

Имя осужденного не указывается.

Отмечается, что мужчина с сентября 2022 года по август 2023 года в лесном массиве в Киеве поджег 10 автомобилей, которые использовались военнослужащими ВСУ.

До этого сообщалось, что в Харькове и области за последнее время зафиксировано около 40 случаев поджога служебного транспорта ВСУ. Об этом заявил председатель областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. По словам украинского чиновника, поджоги совершают в основном подростки в возрасте от 12 до 18 лет, при этом Синегубов утверждает, что полиция установила личности всех поджигателей.

Ранее по Украине прокатилась волна поджогов релейных шкафов и машин.